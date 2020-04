Niemand wil Tour zonder publiek: verschillende partijen wel bereid om bepaald aantal weken op te schuiven

Het Tourpeloton dat vertrekt onder grote belangstelling van de mensenmassa: is het nog een beeld dat we dit jaar kunnen te zien krijgen? Sowieso is uitstel noodzakelijk. Als de Tour doorgaat, moet het met publiek zijn. Die twee zaken zijn voortgekomen uit een recent onderzoek.

Le Parisien heeft vernomen dat de ASO alle start-en aankomstpsteden gevraagd heeft of het mogelijk is om de passage op hun gebied met vier weken op te schuiven. Daaruit blijkt dus dat er gewerkt wordt aan een Ronde van Frankrijk van 25 juli tot en met 16 augustus. OVERWINNING OP PANDEMIE Bij de Franse krant hebben ze hun eigen oefening gedaan en zelf gepeild naar de mening van de lokale besturen. Volgens hen zijn de steden en gemeenten bereid zich soepel op te stellen. "Er is unanimiteit bij burgemeesters en hun gemeenteraadsleden: het kunnen organiseren van de Tour zou als een overwinning op de pandemie worden beschouwd." Een Tour die vier weken later van start gaat dan oorspronkelijk voorzien, daar willen alle partijen zich dus wel voor smijten. Waar helemaal geen draagvlak voor is, is voor een Tour zonder publiek.