🎥 Bekijk hoe Maxim Pirard zijn ronde rond Vlaanderen maakte met een tocht van meer dan 1000 kilometer

Wie in het weekend van 4 en 5 april voor de strafste stoot zorgde, was ongetwijfeld Maxim Pirard. Hij nam de 'Ronde van Vlaanderen' nogal letterlijk op en maakte een tocht rond de Vlaamse gewesten als een eerbetoon aan Vlaanderens Mooiste.

Het is al knap om zoiets te bedenken, maar nog veel straffer natuurlijk om het ook vol te houden en de tocht tot een goed einde te brengen. Meer dan duizend kilometer bracht Pirard vorig weekend door op zijn fiets. In een video van iets minder dan vier minuten is te bekijken hoe zijn avontuur verliep.

De titel van het filmpje is: 'De Grens Af'. Een erg toepasselijke titel in dit geval. Pirard heeft zeker ook zijn eigen grenzen verlegd, ook al is hij het natuurlijk wel gewend om lange tochten te ondernemen.