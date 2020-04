Bezorg de zorg met Dylan Groenewegen: Nederlander gaat helden en kwetsbare groep helpen vanop de fiets

De huidige gezondheidscrisis houdt iedereen bezig en dus ook Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma ziet het zeker zitten om zelf ook een handje toe te steken om de crisis aan te pakken. In het bijzonder door zorgverleners en ouderen te helpen.

"Even geen koers, maar wel tijd om te helpen", kondigt Groenewegen aan op Twitter. "De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat even niet zelf kunnen." Zij kunnen dus een beroep doen op Groenewegen om te gaan winkelen in de supermarkt en dan alles tot bij hen thuis te brengen.

De richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven geldt voor iedereen, maar nog meer voor de ouderen in onze samenleving. Zij zijn immers de meest kwetsbare groep als het aankomt op het coronavirus. Zorgverleners zijn dan weer 's werelds grootste helden van het moment en hebben vaak zelf de tijd niet meer om nog boodschappen te doen.

Even geen koers, maar wel tijd om te helpen. De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen 🛒🔥 Heb je als zorgverlener of oudere hulp nodig of wil je zelf helpen? ➡️ https://t.co/gZ1YMOH7J3#StaySafeTogether pic.twitter.com/4ruo0dlKFG — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) April 8, 2020

Maar als de nood het hoogst is, is Dylan Groenewegen nabij. Hij geeft zelf alvast ook de website mee waar mensen hun boodschappenlijstje kunnen doorgeven.