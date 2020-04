Eerbetoon aan Rik Van Looy krijgt dit jaar geen derde editie

Zonde dat ook hommages aan wielerlegendes in het gedrang komen, maar het coronavirus maakt het onderscheid niet. De GP Rik Van Looy zal dit jaar niet kunnen plaatsvinden. De eendagskoers stond geprogrammeerd op zondag 28 juni.

De voorbije twee jaar werd die wedstrijd in de Kempen gereden als eerbetoon aan Van Looy, met aankomst in zijn thuishaven Herentals. Gezien de richtlijnen met betrekking tot de coronacrisis zal het niet lukken om dit jaar tijdig die derde editie te organiseren.

Zelfs als de maatregelen binnenkort versoepeld zouden worden, zou het kunst-en vliegwerk worden om alles tegen eind juni klaar te krijgen. Voor een wedstrijd zonder publiek is de organisatie ook niet gewonnen. Er zal ook niet gezocht worden naar een datum later op het jaar. De volgende GP Rik Van Looy is dus voor de zomer van 2021.