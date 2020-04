Tom Dumoulin stelt eigen oplossing voor voorjaarskoersen en grote ronden voor

Het is een lastige situatie, met al die koersen waar een ander moment voor gevonden moet worden. Vaak voelen renners zelf nog best aan wat wel of niet kan. Tom Dumoulin heeft ook al over de wielerkalender nagedacht en komt met een voorstel.

In een gesprek met Sporza doet de renner van Jumbo-Visma zijn ideeën uit de doeken. "Ze zouden het seizoen moeten verlengen tot half november en de voorjaarskoersen in het najaar rijden. In oktober en begin november", stelt Dumoulin voor. Er staan in het najaar natuurlijk nog wel al enkele belangrijke afspraken op het programma. "Het WK houden we op zijn plaats en daarvoor rijden we dan de Tour en de Vuelta. De Giro? Dat wordt moeilijk, tenzij op hetzelfde moment dan een andere grote ronde." MAAND LATER BEGINNEN IN 2021 Dumoulin ziet de effecten van heel dit gepuzzel ook aanslepen richting volgend seizoen. Zijn voorstel is om daarmee een maand later dan voorzien te beginnen.