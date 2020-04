Ineos zet zijn schouders onder het aanpakken van de crisis met vooral impact op handgels

In vele landen moeten ze alle zeilen bijzetten om hun helden van voldoende materiaal te voorzien in de strijd tegen het coronavirus. Dat is zeker ook zo in het Verenigd Koninkrijk. Dat is ook de thuisbasis van Ineos, de chemiereus die de ploeg van Dave Brailsford sponsort.

Bij Ineos willen ze hun bedrijf nu ook volledig ter beschikking stellen van de strijd tegen corona. Het heeft in anderhalve week tijd reeds drie fabrieken omgebouwd zodat er daar handgels kunnen geproduceerd worden. De verschillende fabrieken zijn gevestigd in het VK, Duitsland en Frankrijk. Er zou nog een vierde fabriek moeten bijkomen. In elk geval komt de logistieke kennis van Ineos goed van pas. Daardoor kan het alle geproduceerde handgels ook daadwerkelijk brengen tot in de plaats waar die het meest nodig zijn: de ziekenhuizen.