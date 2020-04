Brengt de timing Van Avermaet en Lefevere ooit wel bij mekaar? "Zeg nooit nooit"

Door de onzekerheid over de toekomst van CCC is het niet ondenkbaar dat Greg Van Avermaet volgend seizoen op zoek moet naar een andere ploeg. Wie weet biedt Patrick Lefevere dan wel een uitweg. In het verleden was er al interesse om samen te werken, maar de timing klopte nooit.

Als CCC wel voort kan doen, is er natuurlijk niets aan de hand voor Van Avermaet. "Er wordt constant gezocht naar oplossingen om de crisis te overleven", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik heb de indruk dat iedereen alvast de intentie heeft om door te gaan. We wachten op verdere communicatie."

En anders contact opnemen met Lefevere? "Wat kan ik daar over zeggen? In de periode 2012-2013 en 2016 was er contact. Maar telkens wanneer hij me een voorstel deed, zat ik een fase waarin ik me heel content voelde bij BMC. Waarom dan veranderen? De financiële voorstellen waren prima, hoor, alleen was het moment telkens verkeerd. Zo zou je het kunnen stellen."

NOG NIET VAAK EINDE CONTRACT

In het verleden is het dus niet gelukt, maar dat betekent niet dat beide partijen mekaar in de toekomst niet kunnen vinden. "Of ik er nog voor opensta? Zeg nooit nooit. Ik ben wel nog niet zo vaak einde contract geweest, natuurlijk. Echt rond de tafel zitten, is er nog nooit van gekomen."