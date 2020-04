DEBAT: Virtuele koersen zorgen voor verdeelde meningen

Vlaanderen heeft in april kennisgemaakt met virtueel koersen. Een alternatief voor de Ronde van Vlaanderen werd in mekaar gestoken met de Ronde 'lockdown edition' via BKool. Greg Van Avermaet reed met een ferme inspanning op de rollen van de overwinning.

Was dit het herhalen waard en moeten er nog meer van die virtuele koersen op deze wijze georganiseerd worden zolang de echte wielerwedstrijden op zich laten wachten? Die vraag stelden we in de vorm van een poll. De meningen hierover lopen erg uiteen. POLL GEEFT ANDER BEELD DAN REACTIES Onder de mensen die de poll beantwoordden, vonden liefst 64% het een goed alternatief. Zij stonden er dus nog wel voor open om nog meer virtuele koersen te bekijken. De overige 36% was niet onder de indruk en vond het weinig met wielrennen te maken hebben. In de reacties onderaan de pagina ontwikkelde zich een andere trend. Het overgrote deel van de reacties stond erg negatief ten opzichte van virtuele koersen. Ook vonden meerdere bezoekers van de site dat het goed was voor één keer, maar dat een vervolg niet hoefde. Eén ding is duidelijk: het gegeven van virtueel koersen zorgt voor verdeelde meningen.

Moeten er na de Ronde 2020 meer virtuele koersen georganiseerd worden? Ja, absoluut een leuk alternatief! 64% Slechts af en toe. 0% Neen, heeft weinig met wielrennen te maken. 36%