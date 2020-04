Wielerfans kiezen voor beste editie van Parijs-Roubaix in de afgelopen 30 jaar: een zeer verrassende keuze

Bij CyclingNews ging er een poll de ronde waarbij men de beste editie van Parijs-Roubaix mocht kiezen van de afgelopen 30 jaar. Ze gingen voor een verrassende keuze, want er werd gekozen voor de editie van 2016.

In de editie van 2016 werd Matthew Hayman de verrassende winnaar. Hij reed samen met Tom Boonen, Stannard, Vanmarcke en Edvald Boasson Hagen naar de finish en hij werd toch gezien als de zwakste van het groepje.

Toch kon hij het op de piste zeer verrassend halen van Tom Boonen. Het was Boonen zijn laatste kans om voor de vijfde keer in zijn carrière Parijs-Roubaix te winnen. Voor Hayman was het de mooiste zege uit zijn carrière.