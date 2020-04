📷 Zon op het balkon: plots brandt de Deense vlag op de rug van Enric Mas

Nadat hij eind vorig jaar voor Deceuninck-Quick.Step nog de Tour de Guangxi won, zou 2020 bij Movistar een belangrijk jaar worden voor Enric Mas. Daar steekt corona voorlopig een stokje voor. Toch heeft Mas momenteel een andere grote tegenstander: de zon.

Zoals voor iedereen is ook voor Mas vooral thuisblijven de boodschap. De klimmer heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich op zijn balkon te nestelen. Net zoals op de weg kan de zon ook daar stevig branden, is hij te weten gekomen.

Op een foto op zijn Instagrampagina is de verbrande rug van Mas te zien. De zijkanten van zijn rug kleuren felrood, terwijl een horizante streep in het midden en een verticale streep nog wel wit is. Kortom: de rug van Mas lijkt wel op de nationale vlag van Denemarken.