Michel Wuyts wil dat Deceuninck - Quick-Step het geweer van schouder gaat veranderen: "Ben geen pretentieuze zot, maar ..."

Wordt de coronacrisis net een opportuniteit voor bepaalde ploegen? Misschien kan Deceuninck - Quick-Step alvast van de gelegenheid gebruik maken.

Het was Michel Wuyts die het opperde in De Tribune: "Wat ik veel interessanter vind dan eventuele verschuivingen bij de voorjaarsfiguren, is een accentverschuiving naar de ronderenners", klonk het.

Geen pretentieuze zot

"Alaphilippe en Evenepoel moeten meer en meer gediend worden - dat is toch het wezenlijke van jouw ploeg?"

Waarop Lefevere meteen reageerde: "Ik ben geen pretentieuze zot: Jumbo-Visma kan met 4 renners in de top 5 eindigen, Ineos heeft een dubbel budget. Maar ik ben wel bezig met bouwen."