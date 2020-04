Zuid-Afrikaan waagt zich aan waanzinnige marathontocht via Zwift van 1000 kilometer

In deze periode zijn er al enkele bijzondere sportieve challenges de revue gepasseerd. De volgende is weggelegd voor Willie Smit, de man die zijn carrière begon bij Vini Fantini-Nippo en via Katusha bij Burgos BH terechtkwam.

De inmiddels 27-jarige Zuid-Afrikaan is om middernacht begonnen aan een marathonsessie op het online platform Zwift. De bedoeling is om liefst duizend kilometer te fietsen. Met af en toe toch eens een pauze mogen we denken en hopen, maar alleszins zal hij zo rap mogelijk aan dat aantal willen geraken.

Hij doet dat natuurlijk niet zomaar, zijn actie werd georganiseerd in het kader van een goed doel. Smit wil zoveel mogelijk geld inzamelen om de wielersport in Zuid-Afrika te stimuleren. Het zou alvast een welgekomen opsteker zijn in deze barre tijden.