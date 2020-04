België tracht zich te schikken naar nieuwe kalender: Belgium Tour dreigt weg te vallen, BK in augustus geen evidentie

De Belgium Tour van 2019 was de koers waar Remco Evenepoel een grote stap voorwaarts zette en zijn totale doorbraak inluidde. Of er in 2020 een nieuwe editie komt, is zeer twijfelachtig. Een andere zaak waar nog een oplossing voor gevonden moet worden, is het BK op de weg.

Alle landen proberen zich aan te passen aan de voorlopige kalender die de UCI gepubliceerd heeft in de hoop dat het coronavirus snel gaat liggen. Voor België betekende dat onder andere dat de BinckBank Tour op zoek gaat naar een nieuwe datum. DURE PLAATSJES Ook de Baloise Belgium Tour, die van 10 tot 14 juni op de oorspronkelijke kalender stond, is uitgesteld. Voor deze rittenkoers is het echter lang niet zeker dat er een nieuwe datum gevonden kan worden in 2020. Door alle verloren tijd zijn de plaatsjes duur geworden. UCI voorziet dan weer dat de nationale kampioenschappen op 22 en 23 augustus gereden worden. In Anzegem, waar de wegrit plaats moet vinden, zien ze dat niet zitten. Onder andere omdat er tot eind augustus geen massabijeenkomsten mogelijk zijn in ons land. De enige optie lijkt een koers zonder publiek en vips, met een financiële compensatie voor organisatie en gemeente.