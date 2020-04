Bernal weet wat gedaan om aanspraak te maken op tweede Tourzege: "Vier en een halve maand om in vorm te geraken"

Uiteraard is het nieuws over de nieuwe datum van de Tour ook met argusogen gevolgd door de winnaar van vorig jaar, Egan Bernal. Die wil in de best mogelijke vorm aan de Tourstart verschijnen. De Colombiaan gaat nu eerst zijn trainingsschema onder de loep nemen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur