Cian Uijtdebroeks onthult hét grote verschil tussen Visma-Lease a Bike en BORA-hansgrohe

Cian Uijtdebroeks trok deze winter de deur achter zich dicht bij BORA-hansgrohe. Hij trok naar Visma-Lease a Bike, waar hij zich helemaal thuis voelt.

Met een achtste plaats in de Vuelta debuteerde Cian Uijtdebroeks meteen uitstekend in een grote ronde. Maar al tijdens de Vuelta werd het duidelijk dat er ruis op de relatie zat met zijn team BORA-hansgrohe.

Er kwam geruchten over pestgedrag naar buiten. "Laat ons zeggen dat BORA-hansgrohe een moeilijke ploeg is om als jonge renner binnen te komen", zegt Uijtdebroeks er nu over bij HLN.

Verschil aanpak BORA-hansgrohe en Visma-Lease a Bike

Ook de aanpak van BORA-hansgrohe verschilt stevig van die van Visma-Lease a Bike. Uijtdebroeks stelt dat er bij de Nederlandse ploeg alles voor de renner wordt gedaan en dat ook als normaal wordt beschouwd.

"Bij BORA-hansgrohe was het meer old school en met de losse hand. Je moest deels een eigen omkadering creëren en extern diëtisten gaan zoeken. Hier word ik door mijn ploegmaten eerder geprezen om mijn werkwijze dan dat het hen stoort."

De aanpak bij Visma-Lease a Bike is dus veel wetenschappelijker en gedetailleerd. Niet voor iedereen werkt die aanpak, maar voor Uijtdebroeks wel. Nadat hij de voorbije weken moest aanpassen, hoopt de jonge Belg dat het in de Giro zal lonen.