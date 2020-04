BK tijdrijden in tegenstelling tot wegrit en andere eendagskoers geen probleem: "Met gezond verstand lukt dat"

Het BK tijdrijden in Middelkerke was vorig jaar één van de meest gehypete wielerevents van het jaar. Wout van Aert klopte toen in Middelkerke Yves Lampaert en Remco Evenepoel. Dit jaar gaat de tijdrit door in Koksijde. Die zal daar zeker in augustus kunnen plaatsvinden.

Een heel ander verhaal dus dan de BK-wegrit. Die moet doorgaan in Anzegem, maar of dat in augustus te doen is, is zeer de vraag. Marc Vanden Bussche, de burgemeester van Koksijde, ziet voor de tijdrit geen probleem. "Dat BK tijdrijden kan je perfect organiseren, ook mét de zogenaamde 'sociale afstand'", is hij bij Sporza zeker van zijn stuk.

Er is dan immers veel meer afstand tussen de mensen dan bij bepaalde andere evenementen. "Normaal hadden we hier in augustus ook de Night of the Proms. Dat kan niet doorgaan, mensen zouden veel te dicht bijeen zitten en staan. Maar zo'n BK tijdrijden is toch iets helemaal anders, met gezond verstand lukt dat zeker."

GEEN BREDENE KOKSIJDE CLASSIC

Wel wist Vanden Bussche een andere afgelasting te melden. Voor de Bredene Koksijde Classic zal er geen andere datum gevonden worden. De achttiende editie van de eendagskoers is dus voor 2021.