Deelnemersveld Digital Swiss 5 ligt vast: Campenaerts en Naesen moeten in dezelfde rit sprinters afhouden

Victor Campenaerts is één van de renners die gaat meedoen aan de Digital Swiss 5, de virtuele Ronde van Zwitserland. Hij zal zijn tijdrijderscapaciteiten zeker kunnen uitspelen. Ook Oliver Naesen, de nummer twee van 'De Ronde2020', is erbij. Die twee komen mekaar zeker tegen.

Het concept van de Digital Swiss 5 bestaat erin dat er vanaf woensdag 22 april elke dag een virtuele rit zal gereden worden. De deelnemende ploegen zullen dan in elke etappe drie renners opstellen. Die zullen dus verschillen van dag tot dag. Op de volledige deelnemerslijst staan alvast heel wat Belgen.

Victor Campenaerts en Oliver Naesen zullen al zeker tegen mekaar koersen.. Hun ploegen laten hen immers allebei opdraven in de vierde etappe. Het profiel van die rit is zo dat er in het begin twee klimmetjes zijn die de kans biedt aan vluchters om te ontsnappen. Daarna zal het afwachten zijn of de ontsnapping kan standhouden tegen de sprinters.

Het platform dat zal gebruikt worden,is Rouvy. "Ik vind het spannend om mijn eerste E-race op Rouvy te doen", zegt Campenaerts. "Het is goed dat de koersen redelijk kort zijn. Eén uur zal het wel kunnen boeien. Als het langer duurt, zou het een beetje saai kunnen zijn. Ik kijk ernaar uit om de strijd aan te gaan, maar ook naar enkele goede uitslagen."