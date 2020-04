Mogen Alpecin-Fenix en Circus-Wanty Gobert hoop koesteren? Rennersvakbond wil extra teams in grote ronden

Mathieu van der Poel zou graag naar de Tour gaan, maar zijn ploeg heeft momenteel geen wildcard. Circus-Wanty Gobert werd na enkele deelnames op rij ook toegang tot de Tour ontzegd. Voorlopig, want wie weet mogen deze ploegen alsnog hopen op een ticket richting Frankrijk.

Door het coronavirus is immers een situatie ontstaan die niemand zich vooraf had kunnen indenken. Er is nu wel opnieuw een kalender uitgetekend om de grootste wedstrijden te kunnen laten doorgaan, maar dit zal wel moeten gebeuren in een erg korte periode.

Om voldoende renners de kans te geven een graantje mee te pikken en de sponsors tegemoet te komen, pleit rennersvakbond CPA ervoor om in alle grote ronden twee extra ploegen aan de start te brengen. "Dat zou de bestaanszekerheid van de teams in 2021 kunnen vergroten", zegt José Luis De Santos.van de CPA aan Ciclo21.

OVERLEG MET UCI

De besprekingen hierover zijn reeds aan de gang. "Samen met de UCI wordt de mogelijkheid om in de Tour, Giro en Vuelta met maximaal tweehonderd renners aan de start te kunnen staan momenteel bestudeerd. We willen het ook bespreekbaar maken bij de organisatoren, maar die hebben momenteel andere dingen aan hun hoofd."