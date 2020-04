Philippe Gilbert tevreden met 'teken van hoop': "Belangrijk om een doel te geven aan de mensen"

Philippe Gilbert zit toch wat in met de mensen die het nu stukken lastiger hebben dan hijzelf. Als renner is het voor hem ook goed dat er perspectief is om te koersen. Toch denkt de man van Lotto Soudal vooral dat de wielerliefhebber er voorlopig iets aan heeft.

Gilbert was één van de gasten in Extra Time Koers. Hij tekent voorbehoud aan met de alternatieve kalender zoals die door de UCI is uitgetekend, maar hecht er tegelijkertijd wel belang aan. "Ik denk dat het vroeg is om een kalender te maken, maar het is belangrijk om een doel te geven aan de mensen. Zo geef je hoop aan iedereen. In deze periode is goed nieuws altijd welkom."

LICHT BRENGEN BIJ DE MENSEN

Het mag natuurlijk geen valse hoop zijn, maar het is mooi dat we met zijn allen opnieuw iets hebben om naar uit te kijken. "Zelfs als het niet doorgaat, brengt het een beetje licht bij de mensen en bij ons ook. Dat is welkom. Mentaal is dat zeer belangrijk."

Gilbert ziet het dus als een lichtpunt in bange dagen, want hij beseft dat sommigen het zwaar te verduren krijgen tijdens deze coronacrisis. "Bepaalde mensen blijven werken, maar de meesten werken niet meer en hebben financiële problemen. Het is zeker een moeilijke periode voor de meeste mensen."