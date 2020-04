Tom Dumoulin stelt één belangrijke voorwaarde om mee te dingen naar eindzege in de Tour

Ook Tom Dumoulin heeft weer een perspectief, nu een periode bekend is waarin eventueel de Ronde van Frankrijk kan gereden worden. Het zou schitterend zijn voor hem moest hij na al zijn blessureleed weer de beste versie van zichzelf kunnen tonen in een grote ronde.

Voor Dumoulin was het alvast van belang eerst de nieuwe startdatum te kennen. "Dat eind juni 'm niet ging worden, zag je wel aankomen. Nu we dit weten kunnen we straks een serieus programma gaan opstellen", zegt de renner van Jumbo-Visma aan ANP.

Ik kan heel gericht trainen

Er is wel een voorwaarde opdat hij zich zou kunnen ontpoppen tot één van de podiumkandidaten in Parijs. "Een hoogtestage, dat is het allerbelangrijkste. Als ik in juli niet in de Alpen heb kunnen trainen, ga ik niet meedoen om de eindzege. Ik kan heel gericht trainen. Een voorbereidingskoers zou mooi zijn, maar niet per se nodig."

Wat als die hoogtestage toch niet mogelijk blijkt? "Zonder hoogtestage kan ik nog wel voor de ploeg een goede Tour rijden. Maar het is uitgesloten dat je je drie weken lang meet met de beste klassementsrenners die uit de bergen van bijvoorbeeld Andorra of Colombia komen."