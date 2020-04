Utrecht lijkt start van Vuelta op zijn buik te mogen schrijven

Door alle herschikkingen op de wielerkalender zal ook de Vuelta later van start gaan dan voorzien. Waarschijnlijk pas eind oktober en dat is slecht nieuws voor Utrecht. De Nederlandse start zou de startplaats zijn voor de openingsetappe, maar blijft dat wel zo?

Utrecht heeft nochtans ervaring met het ontvangen van een grote ronde. In 2015 vond daar al de Grand Départ van de Tour plaats. Maar doordat de Vuelta zo laat in het jaar zal plaatsvinden, lijkt koersidrecteur Javier Guillen Utrecht niet meer geschikt te vinden. "Dan is het klimaat in Centraal-Europa niet meer hetzelfde", klinkt het in een Spaanse podcast.

GEEN PUBLIEKSEVENEMENTEN IN 2020?

Cor Jansen, initiatiefnemer om de Vuelta naar Utrecht te halen, legt zich bij RTV Utrecht al zo goed als neer bij de zaak. "Heel eerlijk gezegd begint het erop te lijken dat we heel 2020 voor wat betreft de publieksevenementen wel kunnen afschrijven."

Als het zover komt, heeft hij wel al een alternatief in gedachten: in 2022 de start van de Vuelta organiseren. Dan is het immers ook 900 jaar Utrecht. "Dan maken we er samen met de provincies er samen met de provincies Brabant en Utrecht en de steden Den Bosch en Breda een prachtig toegankelijk, zonnig en ontspannen wielerfeest van."