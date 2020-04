Van Avermaet kan op zoek naar tweede virtuele overwinning: "Belangrijk voor iedereen" en "Inspanning veel intenser"

Als er één renner is die met bravoure aan het alternatief voor het wegwielrennen is begonnen, is het wel Greg Van Avermaet. In de virtuele Ronde van Vlaanderen stond er alvast geen maat op hem. In de Digital Swiss 5, zeg maar de virtuele Ronde van Zwitserland, is hij weer van de partij.

Bij Velon ligt Van Avermaet al enigszins toe hoe het in mekaar zit. "Nadat ik een paar weken geleden voor het eerst proefde van het virtuele koersen, is het interessant om te zien hoe ik het zal doen in de Digital Swiss 5. Virtueel koersen is zeker niet gemakkelijk. De koersen mogen veel korter zijn dan normaal, maar de inspanning is veel intenser. Op tactisch vlak heb je minder kans om het verschil te maken." ENTERTAINMENT BIEDEN Van Avermaet is wel een believer van het concept, zolang er geen echte wielerwedstrijden doorgaan tenminste. "Ik ben blij dat we de fans iets geven terwijl er geen koers is op de weg. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen. Naast het feit dat we de fans entertainment bieden, geeft het de renners motivatie en is het een kans voor de teams om hun sponsors te tonen." In de Digital Swiss 5 zullen er vijf virtuele ritten worden gereden, met telkens andere deelnemende renners. De openingsetappe is voor woensdag 22 april. "Er komen enkele lastige koersen aan volgende week. Ik ga alles geven om opnieuw een virtuele overwinning te boeken."