Elia Viviani moet enkel smaakmaker van Astana voor zich dulden in eerste rit virtuele Giro

In afwachting van de grote ronden die hopelijk later op het jaar nog effectief worden betwist, is de virtuele Giro al van start gegaan. De eerste twee in de eerste etappe waren klinkende namen: Alexey Lutsenko en Elia Viviani. De Italiaan moest de zege aan de Kazachse renner laten.

Hetzelfde concept werd gevolgd als in 'De Ronde2020': renners moesten van thuis uit zo snel mogelijk rijden op de rollen en konden dan gevolgd worden via een online platform. Maar dan in het kader van een rittenkoers: tot en met 21 april staat elke dag dus een etappe op het programma. De eerste rit ging zogezegd van Controguerra naar Tortoreto. De afstand bedroeg 32,1 kilometer. Alexey Lutsenko - die op de weg een sterk 2019 afwerkte - was veruit de sterkste en had minder dan drie kwartier nodig om de aankomst te bereiken. TWEE ITALIANEN IN TOP DRIE Elia Viviani eindigde op de tweede plaats, weliswaar liefst 3 minuten en 50 seconden na Lutsenko. De derde plaats in de daguitslag was voor Davide Martinelli, ook al een renner van Astana. De Italiaan finishte 5'42" na zijn ploegmaat.

