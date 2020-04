🎥 Campenaerts vertelt over tijdritbeleving en waarom hij koude douches neemt: "In laatste deel mogen ze 'loco' gaan"

Op het YouTube-kanaal van Victor Campenaerts valt de jongste tijd altijd wel iets te beleven en dat is dit weekend niet anders. De werelduurrecordhouder hield zondag een Q&A, waarin hij enkele interessante dingen prijsgaf. En dingen waar misschien niet over gesproken moeten worden.

Als tijdritspecialist kreeg Campenaerts uiteraard veel vragen over het werk tegen de klok. Of ze tijdens een tijdrit vanuit de volgwagen heel luid mogen roepen bijvoorbeeld. "In de eerste zestig of zeventig procent van de tijdrit, wil ik erg constructieve informatie. Zoals bochten die eraan komen, mijn snelheid, mijn tijden, Gewoon erg informatieve dingen. In het laatste deel mogen ze 'loco' gaan."

Van Campenaerts is bekend dat hij geregeld koude douches neemt. Waarom eigenlijk? "Het effect van koude douches is dat je je 'alive' voelt. Je springt in de douche, je komt nadien er onmiddellijk uit, je spendeert geen uren in de douche. Daarna heb je dan het gevoel: Nu ben ik klaar voor de dag. Of na een trainingsrit ben je dan veel sneller hersteld."

Het ging hierna nog even over koude douches, weliswaar na een bedenkelijke vraag. Wegens censuur gaan we daar niet verder over uitbreiden. Wie wil, kan hieronder wel de volledige Q&A bekijken.