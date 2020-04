🎥 Internetsensatie legt het concept van veldrijden uit: "Met verkeerde fiets" en "Drinken tot we straalbezopen zijn"

Men probeert van een veldrijden steeds meer een internationale sport te maken, maar het blijft toch vooral iets van de Lage Landen en in het bijzonder van Vlaanderen. Internetsensatie Average Rob heeft op TikTok geprobeerd het concept uit te leggen aan mensen die de sport niet kennen.

In België hebben we een sport genoemd veldrijden. Bij veldrijden krijg je een superdure fiets, die gemaakt is om mee op de weg te rijden, en dan rij je daarmee door de modder", geeft Average Rob zijn visie op het gebruik van het materiaal. "Het is zoals mountainbiken, maar met de verkeerde fiets. Waarom? Dat weet ik niet."

Ook de beleving bij de fans komt aan bod. "Dan organiseren ze grote wedstrijden waar duizenden mensen naartoe gaan. Maar niemand kijkt ernaar. We komen allemaal samen, negeren de wedstrijd en drinken tot we straalbezopen zijn. Ons naar de klote zuipen dus. We drinken zoveel dat we ons niets herinneren. Het nut daarvan? Dat weet ik niet.