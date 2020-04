Roodhooft koestert nog hoop voor grote ronde en ziet voor Van der Poel wel een niet te leggen puzzel in 2021

Het is hopen dat er nog een appel uit de kast valt bij Alpecin-Fenix. De ploeg wil immers graag met Mathieu van der Poel nog een grote ronde rijden. Ook ploegmanager Christophe Roodhooft hoopt nog op een wildcard. In 2021 mikte hij met zijn kopman al zeker op de Tour, al is er nu wel een probleem.

"Het zou mooi zijn mochten we een onvoorziene wildcard kunnen bemachtigen voor een grote ronde. Doordat alle grote rondes naar het najaar verschoven zijn, zullen koersen overlappen. Misschien dat er dan in 1 van de grote rondes een plek vrijkomt", zegt Christophe Roodhooft aan Sporza. "Hopelijk is dat voor ons de Tour, want dat is toch de mooiste van alle grote rondes."

Wijzigende plannen maakt in de huidige omstandigheden deel uit van de situatie. Niet enkel met betrekking tot dit jaar, maar ook voor volgend jaar. "Normaal gezien had Mathieu deze zomer in Tokio moeten schitteren in het mountainbiken. Nu nemen we dat mountainbiken mee naar 2021. We hebben al een tijdje in ons hoofd om met Mathieu in de zomer van 2021 de Tour te rijden."

Dat zorgt voor een conflict, want Tour én Spelen ziet Roodhooft niet zitten. "Een combinatie Tour-Spelen zorgt ervoor dat we een puzzel moeten leggen die we niet kunnen leggen. De Spelen vinden natuurlijk maar 1 keer in 4 jaar plaats. Maar de Tour is ook heel mooi."