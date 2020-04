Op deze dag X jaar geleden: Valverde scoort zijn hattrick op de Muur van Hoei en Gilbert beleeft de perfecte week in 2011

Door de coronacrisis moeten we het al een tijd zonder wielerwedstrijden stellen en er lijkt nog niet snel verandering in te komen. Dan maar terugblikken op wat exact zoveel jaar geleden is gebeurd. Vandaag duiken we vier, zes en negen jaar terug in de tijd.

20 april ... 2016

De Waalse Pijl is een koers die Alejandro Valverde op het lijf geschreven is. In 2006 mocht de Spanjaard als 25-jarige voor de eerste keer juichen op de Muur van Hoei. Tien jaar later kon hij voor zijn vierde, en een derde opeenvolgende overwinning na 2014 en 2015, zege gaan.

Niet zonder moeite, maar toch lukte het hem om Julian Alaphilippe, de huidige koning van de Muur van Hoei, eraf te schudden. In 2017 won Valverde de Waalse Pijl voor de vijfde en laatste keer.

20 april ... 2014

Weinig renners wonnen de Amstel Gold Race meer dan een keer. De absolute recordhouder is en blijft Jan Raas met vijf zeges en tot 2014 deelden Eddy Merckx en Philippe Gilbert de tweede plaats met twee zeges. Dat was vóór 20 april 2014.

Het BMC van Philippe Gilbert controleerde de koers en op drie kilometer van de meet knalde de voormalige wereldkampioen weg uit de kopgroep. Niemand kon er nog aan en in de achtervolging was Jelle Vanendert de snelste. Gerrans mocht als derde mee op het podium. Na zijn vierde zege in 2017 heeft Gilbert nog een overwinning nodig om het 38 jaar oude record van Raas te evenaren.

20 april ... 2011

2011 was het jaar van Philippe Gilbert, ongetwijfeld, en april was zijn beste maand. Het begon met een zege in de Brabantse Pijl, maar zijn 'perfecte week' moest toen nog beginnen.

Op zondag 17 april won hij de Amstel Gold en drie dagen later, exact negen jaar geleden, was hij voor de allereerste en enige keer de snelste in de Waalse Pijl. Op 24 april zette hij de kroon op het werk met een knappe overwinning in Luik-Bastenaken-Luik.