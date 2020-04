Dennis heeft kwinkslag in huis na zege: "Hoe het is om in garage vast te zitten? Ik denk dat iedereen dat wel weet"

Het was een goedgeluimde Rohan Dennis die onmiddellijk na de eerste etappe van de Digital Swiss 5 al wel een reactie kwijt wilde. Logisch, want hij had gewonnen, maar onlangs kwam Dennis toch ook in een heel ander daglicht te staan.

In elk geval heeft hij zo de smaak van de overwinning alweer te pakken. "Het voelt vrij goed. Het is min of meer een tijdrit", vertelde Dennis nog tijdens de livestream van organisator Velon. "Wat ik nu aan het doen ben, gaat zeker ook positief werken voor mijn tijdrijden in de toekomst." LASTIGE INSPANNING Gelet op zijn voorsprong op de eerste achtervolgers moet er ook nog wat overschot op hebben gezeten. Al werd het naar het einde toe toch een lastige inspanning. "In de laatste tien à vijftien minuten probeerde ik nog gewoon zoveel mogelijk te geven." Rohan Dennis kreeg recent nog een massa kritiek na het maken van een uitstapje waarmee bewust de maatregelen in de strijd tegen corona bewust genegeerd werden. Deze virtuele koers werkte de Ineos-renner af vanuit zijn garage. Daar werd nog even op gezinspeeld. "Hoe zwaar het is om in een garage vast te zitten? Ik weet dat iedereen dat wel weet", moest Dennis lachen.