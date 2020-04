🎥 Alaphilippe richt zich tot werknemers van sponsor: "Het zijn echt heroïsche daden die jullie stellen"

In deze coronatijden zijn er ook heel wat mensen die zich echt ontpoppen tot helden die de samenleving overeind houden. In de eerste plaats zijn dat de zorgverleners, maar evenzeer de mensen die nog steeds aan de slag zijn in de supermarkten in moeilijke omstandigheden.

Tenslotte zijn zij het die ervoor zorgen dat iedereen nog voldoende voedsel kan aankopen. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze met Lidl een supermarkt als één van de belangrijkste sponsors. Alaphilippe heeft de werknemers van Lidl wat moed ingepompt. "Ik wil de hele Lidl-ploeg met deze videoboodschap ondersteunen. Jullie hebben een zeer moeilijk beroep, gezien de omstandigheden en jullie inspanningen van alle dagen. In deze tijden zijn jullie nog meer buitengewone mensen", geeft Alaphilippe hen welverdiende complimenten. ’Le héros du cyclisme @alafpolak1 prête pour 1 fois sa cape de super-héros à nos 10.000 #LidlHeroes. Car vous aussi êtes nos héros ! Julian vous adresse un message d’encouragement au travers de cette vidéo. Bonne chance ! #TheWolfpack @deceuninck_qst #Ensemblecontrelecorona pic.twitter.com/1vBiaa7ixq — Lidl Belgium (@LidlBelgium) April 23, 2020 De Fransman spaart daarbij de grote woorden niet. "Het zijn echte heroïsche daden die jullie stellen. Daarvoor wil ik zeggen: chapeau. Bedankt voor jullie steun. Ik hoop dat het allemaal goed uitpakt en jullie optimistisch blijven."