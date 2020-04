🎥 Van Avermaet doorstond de test voor zijn knie en de iets langere afstand: "Het ging rapper dan ik verwacht had"

Het koersen op de rollen lijkt Greg Van Avermaet wel te liggen. Na zijn overwinning in de virtuele Ronde van Vlaanderen is er nu de vierde plaats in de tweede rit van de Digital Swiss 5. Van Avermaet was nochtans op zijn hoede voor de afstand, maar deed tot op het einde mee voor het podium.

De virtuele rit in Zwitserland was 46 kilometer lang. Tijdens 'De Ronde2020' moest er veel minder ver gereden worden. "Het was natuurlijk zwaar, want het was een lange inspanning. Het ging rapper dan ik verwacht had. Ik had eerst wat schrik van de afstand. Nadien begon het beter te gaan en dat gaf me motivatie. Ik was ook in staat om mijn positie te behouden", deed Van Avermaet zijn relaas in een filmpje van CCC.

De competitiviteit in hem kwam toch naar boven. "Je ziet jezelf vooraan rijden en je probeert het zo goed mogelijk te doen. Als je rond de twintigste plaats rijdt, is dat wel een ander verhaal. Ik kende het parcours, want we hebben dat in de Ronde van Zwitserland afgelegd in de ploegentijdrit. Dat heeft me een beetje geholpen."

“There was not really a pacing strategy…just start and try and hold it as good as possible”@GregVanAvermaet gives his thoughts on the tough battle that was #DigitalSwiss5 - Race 2 and an update on his knee injury 👇🏼#RideForMore pic.twitter.com/nJwclq8xH5 — CCC Team (@CCCProTeam) April 23, 2020

Zo geraakte Van Avermaet betrokken in een duel om de derde plek met Michael Matthews. "Met Matthews naast mij was ik gemotiveerd om zijn wiel te houden. Het leek dat we hetzelfde tempo reden en het was leuk dat ik er niet alleen vertoefde." Na het enkele dagen kalmer aan te doen met de knie, ging Van Avermaet voluit. "Het was een goede test, ook met het oog op mijn volgende training, om een beetje harder te gaan."