Dan toch herschikking van WK-week op komst: deelnemers aan Tour zouden alsnog kunnen starten in WK-tijdrit

Goed nieuws voor Rohan Dennis, Wout van Aert en al diegenen die mogelijk geselecteerd zouden worden voor de Tour en ook aspiraties mogen hebben voor het WK tijdrijden. Er zou nu toch geschoven worden met de datum van de WK-tijdrit.

Dat heeft Het Laatste Nieuws vernomen. Nadat de periode voor de Tour voorgesteld was, was er een conflict ontstaan. De Tour zou immers eindigen op 20 september en zo samenvallen met het WK tijdrijden. De optie om de individuele tijdrit te wisselen met de Mixed Team Relay, waar velen voor opperden, werd in eerste instantie van tafel geveegd.

Nu komt de UCI daarop terug en zou het toch zo'n wijziging doorvoeren. Het WK Mixed Team Relay, het gemengde ploegentijdrijden, gaat dan op 20 september terechtkomen. De individuele tijdrit bij de mannen zal dan doorgaan op woensdag 23 september.

OVERLEG IN LAATSTE FASE

Wie de Tour uitrijdt, kan zo toch nog aan de start komen van het WK tijdrijden. Overig zit het overleg over de volledige nieuwe kalender in een laatste fase en zal die waarschijnlijk in de loop van volgende week kenbaar gemaakt worden.