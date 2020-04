In geval nieuwe data kloppen trekt UCI logica door en staat Evenepoel voor een moeilijke keuze

Er is nog geen enkel officieel bericht over de data voor de eendagskoersen die opschuiven naar het najaar, maar toch is er wat dat betreft opnieuw nieuws naar buiten gekomen. De RTBF meent van enkele data toch al op de hoogte te zijn. Wat betekenen die indien de info klopt?

Bij de voorstelling van de alternatieve kalender, waarbij de UCI zich eigenlijk beperkte tot de aankondiging van periodes voor de grote ronden, werd er grotendeels een logische denkwijze gehanteerd. Diezelfde logica is ook te vinden in de verdere invulling van de kalender waar de RTBF van op de hoogte lijkt te zijn.

Men zou dan immers vaak voor tweeluiken kiezen in hetzelfde land. Begin augustus zou eerst Strade Bianche op het menu staan en een week later Milaan-Sanremo. Dat zijn ook de geannuleerde koersen die het vroegst op de oorspronkelijke kalender ingepland stonden.

De Ronde van Frankrijk zou vooraf gegaan worden door een Dauphiné van vier dagen. Zo worden heel wat renners die pleiten voor een voorbereidingskoers op de Tour tevreden gesteld. Luik-Bastenaken-Luik zou kort volgen na de Waalse Pijl. Een week later is er dan Gent-Wevelgem en nog een week verderop de Ronde van Vlaanderen.

Het zou wel apart zijn dat eerst de Ardennenklassiekers gereden worden en daarna Vlaamse klassiekers, maar het is toch passend dat bijvoorbeeld Waalse Pijl en Luik in mekaars buurt liggen. En wie zijn klimmersbenen op het WK kan tonen, weet dan meteen ook kans te maken in de Waalse klassiekers.

Een week na de Ronde volgt dan zoals de traditie het wil Parijs-Roubaix. Volgens dit schema vindt de Ronde van Vlaanderen een week later plaats dan de datum die eerst genoemd werd, 11 oktober. Maar deze planning steekt dus wel grotendeels logisch in mekaar. Het was dan juist naar een datum vissen voor de grote koersen die op zich staan, de Amstel Gold Race en de Ronde van Lombardije.

Wie deze data misschien wel knarsetandend bekijkt, is Remco Evenepoel. Die had graag zowel de Ronde van Italië als Luik-Bastenaken-Luik gereden. Maar volgens de RTBF begint de Giro op 3 oktober en gaat Luik-Bastenaken-Luik door op 4 oktober. In dat geval is het keuzes maken.

Dit is natuurlijk allemaal in de veronderstelling dat al het plannen ook ergens goed voor is en er dit jaar überhaupt nog gekoerst kan worden, waar momenteel helemaal geen garantie voor bestaat. Uiteraard is het wel zaak om voorbereid te zijn indien het wel kan. Uitkijken dus of de definitieve kalender veel verschilt van die waarmee de RTBF nu naar buiten gekomen is.