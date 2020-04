Renners Deceuninck-Quick.Step verdedigen titel mogelijk in juni: Denemarken schikt zich niet naar UCI-planning

Het plan van de UCI om de nationale kampioenschappen in augustus te laten doorgaan, zorgt in verschillende landen wel voor problemen. In de Lage Landen dreigt het kampioenschap in gevaar te komen. In Denemarken zien ze het dan weer helemaal anders.

Ook daar gingen de nationale kampioenschappen in principe verreden worden in juni. In tal van naties is dat onmogelijk vanwege de coronacrisis, maar in Denemarken menen ze tegen dan wel al een nationaal kampioenschap op de weg en in het tijdrijden te kunnen organiseren.

Ze geven er dus de voorkeur aan om de nationale kampioenschappen eind juni te houden zoals dat oorspronkelijk gepland was. En dus niet dieper in de zomer op te schuiven, zoals de UCI dat had aangegeven. Afwachten wat uiteindeljik de definitieve datum gaat worden.

Het betekent in elk geval wel dat enkele renners van Deceuninck-Quick.Step zich zullen moeten klaar houden om eventueel in juni al goed getraind aan de start te staan. Kasper Asgreen is immers Deens kampioen tijdrijden, Michael Mørkøv is kampioen op de weg.