Tony 'Der Panzerwagen' Martin wordt 35, een overzicht van de carrière van de hardrijder

Tony Martin heeft donderdag 35 kaarsjes mogen uitblazen. 'Der Panzerwagen' staat gekend als één van de meest gepatenteerde hardrijders van het peloton, maar in het begin van zijn carrière kon hij ook nog een aardig stukje klimmen.

Beginjaren

Tony Martin begon als stagiair bij het Duitse Gerolsteiner en zat het jaar erna bij Thüringer Energie. In de beginjaren van zijn carrière valt het vooral op dat Martin zeer goed kan tijdrijden, maar ook nog eens goed bergop kan. Zo wint hij het eindklassement in de Ronde van Thuringen en voorts nog enkele individuele tijdritten. Op het WK tijdrijden in 2007 werd hij knap zevende.

HTC en het WK

In 2008 tekent Tony Martin bij HTC-Columbia, een succesploeg die onder andere Mark Cavendish in haar rangen had. Daar worden vooral de klimcapaciteiten van Martin uitgelicht. In 2009 won Martin een etappe in de Ronde van Zwitserland waar hij als tweede eindigde. in 2011 won hij zelfs Parijs-Nice en werd hij tweede in Romandië. Hij won ook een tijdrit in de Tour en de Vuelta, zijn eerste overwinningen in een grote ronde.

Maar in 2011 is er één zege die er bovenuit steekt, op het WK tijdrijden in Kopenhagen blaast Tony Martin de tegenstand weg en wordt hij voor de eerste keer wereldkampioen tijdrijden. Het lijkt het einde van een tijdperk voor Fabian Cancellara, die tot dan toe 4x wereldkampioen was geweest. Maar 'Sparatcus' plaats ruimen voor 'Der Panzerwagen'

Quick-Steptijdperk

Vanaf 2012 stond Martin onder contract bij Quick-Step (toen Omega Pharma en Etixx). In april komt hij echter zwaar ten val in april, wat meteen een deel van zijn seizoen hypothekeert. Hij slaagt er wel nog in om zijn werelkampioenschap tijdrijden te verlengen in Valkenburg én met de ploeg wereldkampioen ploegentijdrijden te worden.

Ook in 2013 wint Martin een touretappe (tijdrit) én het wk tijdrijden. Hij wordt zo samen met Michael Rogers de enige die drie jaar achter elkaar wereldkampioen tijdrijden kan worden. Cancellara lukte dat niet, maar werd wel 4 keer wereldkampioen in totaal.

Ondertussen zijn de klimcapaciteiten van Martin wat gezakt en heeft hij zich meer toegespitst op het klassieke werk. Hij wordt een vaste pion in de klassieke ploeg bij Quick-step en pikt elk jaar zijn ritoverwinning mee in de Ronde van Frankrijk, ofwel via de lange ontsnapping, ofwel via een tijdrit.

Quick-Step leek net op tijd afstand te doen van Martin in 2016. Hij werd al twee jaar op rij geen wereldkampioen tijdrijen. Maar in Doha perst Martin er nog eens alles uit en wordt hij voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden.

Katusha en Jumbo-Visma

In 2017 reed Tony Martin onder Russische loondienst bij Katusha, maar de overwinningen waren niet meer zo talrijk als voordien. Eén jaar later werd het contract van Martin niet verlengd en stapte hij over naar de Nederlandse Jumbo-formatie. Daar fungeert hij nu steevast als wegkapitein, maar veel tijdritten worden er niet meer gewonnen op het Duits kampioenschap na.