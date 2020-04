Eerste ploeg die stopt door de coronacrisis? 'Voortbestaan Bigla-Katusha in gevaar'

Sinds de koersloze periode is ingezet na het uitbreken van de coronavirus, heerst al een tijdje de vrees dat sommige ploegen dit niet zullen overleven. Het eerste slachtoffer is mogelijk gekend. Bigla-Katusha, een vrouwenploeg, gaat wellicht niet meer verder.

De twee grootste sponsors van de ploeg zijn te zwaar getroffen om voor de financiële ondersteuning te blijven zorgen. De Zwitserse formatie verklaart een open brief te hebben ontvangen van de belangrijkste partner, Bigla. Die opteert wegens de stopzetting van de koersen om zich volledig terug te trekken uit het wielrennen.

Dan is er nog Katusha, dat vorig jaar ook nog sponsorde in het mannenpeloton. Toen waren er echter ook al financiële onzekerheden en dat resulteerde er uiteindelijk in dat de Katusha-ploeg opgeslokt werd door Israel Cycling Academy.

KATUSHA KOMT OOK NIET MEER OVER DE BRUG

Katusha bleef wel nog de vrouwenploeg sponsoren, maar voldeed de laatste maanden door de huidige crisis al niet meer aan de afgesproken betalingen. Bigla-Katusha erkent dan ook dat het voortbestaan van de ploeg in gevaar is.