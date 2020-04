Gastheer voor Nederlands kampioenschap hoeft niet te vrezen en is zeker van organisatie

Onder normale omstandigheden, zonder corona, zou het Nederlands kampioenschap wielrennen dit jaar in Drenthe plaatsvinden. Nu is het alles behalve zeker of dat NK wel zal doorgaan in 2020.

Eerst stond het NK gepland in juni, maar dat is niet te combineren met de coronamaatregelen bij onze Noorderburen. Ook de plannen om de nationale kampioenschappen in augustus te organiseren gingen naar de prullenmand, want tot 1 september zijn grote sportevenementen niet toegelaten in Nederland.

De provincie Drenthe was dus niet zeker of het een NK mocht ontvangen, maar die twijfel wordt nu weggenomen door de Nederlandse Wielerunie. "Om zeker te zijn dat Drenthe wel een NK op de weg toegewezen krijgt, is besloten het evenement in 2021 alvast aan deze provincie toe te wijzen", luidde het in een persbericht.

Fabio Jakobsen (zie foto) is de huidige Nederlandse kampioen op de weg.