Merckx geeft update over zijn gezondheid en waarschuwt Evenepoel: "Hij zal nog veel boterhammen moeten eten"

Ook voor Eddy Merckx is de zogenaamde lockdown lastig om te verteren. Altijd dat thuis zitten. En zelf de fiets nemen om een ritje te maken, het vergt tegenwoordig ook wel wat. Merckx volgt ook nu nog altijd wel het doen en laten van de renners... van Remco Evenepoel bijvoorbeeld.

Wanneer Merckx nog eens gaat fietsen, is het vaak op de tanden bijten. "Sinds ik in oktober ben gevallen met de fiets, sukkel ik ge­weldig met mijn heup en mijn rug. Mijn hart is in orde, maar mijn rug is aan het vergaan. Ik had een MRI-scan moeten ondergaan, maar door de uitbraak van het ­coronavirus kon dat niet meer. Bewegen is goed voor mij, maar door die rug zijn het echt geen plezierritjes", zegt hij in GvA.

Komende zondag ging normaal Luik-Bastenaken-Luik doorgaan. Zou Evenepoel een kanshebber op winst geweest zijn? "Hij had eventueel kunnen winnen, maar hij moet het wel nog allemaal bewijzen. Vorig jaar heeft hij San Sebastian gewonnen op een moment in het seizoen dat de rest mogelijk een beetje ­vermoeid was. Natuurlijk heeft hij veel capaciteiten, maar de weg is tegelijk nog lang, hoor."

Merckx wil de euforie rond Evenepoel toch wat temperen. "Soms lijkt hij te denken dat hij er al is. Als ik hem sommige uitspraken hoor doen… Ik hoop voor hem dat hij het waarmaakt, maar hij zal nog veel ­boterhammen moeten eten.”