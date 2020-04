🎥 Froome stoomt zichzelf klaar om geschiedenis te schrijven: "Lijkt misschien onmogelijk, maar ik ben er klaar voor"

Dat blijkt uit een boodschap van hem op Twitter. Als er een Tour komt dit jaar, zal er met Froome rekening gehouden moeten worden. "Ik ga voor mijn vijfde eindzege in de Tour. Na mijn val van vorig jaar lijkt het misschien onmogelijk, maar ik ben er klaar voor."

Going for my 5th @LeTour after my crash last year may seem impossible but I’m here and ready for it 🙌 #nohumanislimited #cycling #comeback pic.twitter.com/85d6IaDKMZ