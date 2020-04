Valverde en zijn landgenoten mogen binnenkort opnieuw op de weg trainen

Voor een iets groter deel van het peloton zal het speelveld binnenkort gelijk zijn. Dat wil zeggen: er zijn meer renners die buiten op de weg kunnen trainen. Vanaf 2 mei. Dan worden de coronamaatregelen in Spanje een klein beetje versoepeld.

Spanje is één van de landen die het zwaarst getroffen werden door het coronavirus. Sinds midden maart heerste er een vollegide lockdown. Buiten komen mocht dus enkel om bijvoorbeeld naar de supermarkt of apotheek te gaan of een essentieel beroep uit te oefenen.

Voor wielrenners werd geen uitzondering gemaakt. Zij moesten eveneens thuisblijven en konden dus geen trainingsritten afwerken zoals dat hier in België het geval was. Zij werden beperkt tot trainingen op de rollen. Alejandro Valverde liet onlangs al optekenen dat je u zo volledig kunt opbranden.

FIETSTOCHTEN ALLEEN OF MET TWEE

Goed nieuws dus voor de voormalige wereldkampioen: vanaf 2 mei kan hij weer de baan op voor een trainingstocht. Weliswaar op zijn eentje. Het is enkel toegestaan om alleen te fietsen of samen met iemand uit hetzelfde huishouden.