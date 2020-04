🎥 Campenaerts ging helemaal tot aan de limiet in Digital Swiss 5: "Eén van de renners die ik het meest bewonder"

De Digital Swiss 5 is achter de rug en bij meerdere renners is het duidelijk geworden hoe diep ze zijn wel gegaan. Onder andere De Buyst en Theuns hadden het er al over en de gelaatsuitdrukking bij Victor Campenaerts liet ook weinig aan de verbeelding over.

Campenaerts kwam voorbije zaterdag in actie in de vierde van vijf virtuele etappes. De renner van NTT ging voluit: toen de camera hem tijdens de inspanning bij zijn thuis in beeld nam, was hij constant aan het hijgen. "Hij is aan het afzien, echt aan het afzien. Hij is één van de renners uit het peloton die ik het meest bewonder", zei één van de commentaren.

SOUND ON 🔊 Victor Campanaerts is giving it absolutely everything!! Some serious suffering going on in the #DigitalSwiss5 Race 4 today 😱 @NTTProCycling pic.twitter.com/lrsJz2JRnc — Velon CC (@VelonCC) April 25, 2020

Achteraf had Campenaerts het zelf nog over deze aparte ervaring. "Halverwege de wedstrijd reed ik op een zevende plaats, maar daarna ontplofte ik helemaal. Er was geen aerodynamsich voordeel. Het was best leuk, maar het deed wel heel veel pijn."