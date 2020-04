Evenepoel brengt als vervanging van challenge op de Muur eerbetoon aan Luik-Bastenaken-Luik

Elke week wil Remco Evenepoel zich aan bijzondere challenge wagen. Dat begon een week geleden met een tocht van 300 kilometer. Afgelopen weekend wilde Evenepoel aanvankelijk over de Muur van Geraardsbergen rijden, maar dat plan werd geannuleerd en er moest dus een alternatief komen.

Evenepoel vreesde dat er te veel volk naar de Muur van Geraardsbergen zou afzakken om hem aan te moedigen en dat past dan weer niet in het kraam van de coronamaatregelen. Daarom zag hij af van die tocht over de Muur en koos hij een andere uitdaging: zijn eigen Luik-Bastenaken-Luik betwisten op de dag dat die normaal zou doorgaan.

Dat was dus voorbije zondag. Evenepoel reed over het parcours van Luik-Bastenaken-Luik en legde in totaal 256 kilometer af. De renner van Deceuninck-Quick.Step maakte er een rit van 7 uur, 43 minuten en 19 seconden van. "Ik reed mijn eigen Luik-Bastenaken-Luik als eerbetoon aan deze Ardenneklassieker, die mijn eerste Monument geweest zou zijn", schrijft Evenepoel op sociale media.

Er volgt ook nog een verwijzing naar de bijnaam van zijn ploeg, The Wolfpack. "Een wolf geeft nooit op." Luik-Bastenaken-Luik was in principe één van de doelen dit seizoen voor Evenepoel. Zelfs als de koers nog doorgaat in 2020, is het niet zeker of ze hem daar dan aan de start te zien krijgen. Mogelijk valt de wedstrijd dan samen met de Giro.