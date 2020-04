OFFICIEEL: deze wielerwedstrijd krijgt geen nieuwe datum dit seizoen en wordt dus definitief geschrapt

De fans van de Ronde van Catalonië zullen een jaar moeten wachten op de 100ste editie, want de wedstrijd wordt definitief geschrapt voor dit seizoen. Vorig jaar won de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

Geen Ronde van Catalonië dit seizoen. De wielerwedstrijd werd al uitgesteld door het coronavirus en nu is het ook definitief geschrapt. Een spijtige zaak, want dit jaar was het een jubileum. Het was namelijk de 100ste keer dat de Ronde van Catalonië werd georganiseerd.

De fans zullen dus moeten wachten tot 2021. Vorig jaar was het een spannende strijd en de eindzege ging naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez.