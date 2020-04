Landgenoot hoopt op Tourselectie als ze nog uitgenodigd worden: "Ik wil sowieso meer op de weg gaan koersen"

Tim Merlier staat te popelen om opnieuw aan de start van een koers te staan. Mogelijk komt hij zelfs in actie in de Tour, want ASO mag nog twee ploegen uitnodigen.

Het Alpécin-Fenix Team van Mathieu van der Poel maakt daar goeie kans op en dan zou Merlier wel eens opgenomen kunnen worden in de ploeg. “Dat zou me zeker interesseren en het zit ook wel in mijn gedachten. Een sprint op de Champs Elysées spreekt tot de verbeelding, al wordt het wel een Tour met minder kansen voor de sprinters", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Zoals de kaarten er nu bijliggen, zal ik zeker op de weg koersen tot eind oktober en duik ik ten vroegste in november het veld in. Ik wil het accent trouwens meer verleggen van het veld naar de weg. Ook omdat het voor mij gemakkelijker is een koers te winnen op de weg dan in het veld.”