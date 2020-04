Zeeman beseft het belang van de coach: "Er zijn jongens die hele dag het nieuws volgen en daar onrustig van worden"

Het is niet omdat er momenteel geen wielerwedstrijden zijn dat er voor de wielerploegen geen werk op de plank ligt. Integendeel, de begeleiding van de renners is belangrijker dan ooit. Dat onderstreept ook Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma.

"We staan als ploeg constant met elkaar in contact. Iedere renner heeft een persoonlijk ontwikkelplan, dat geregeld met zijn coach wordt besproken. We maken groepjes, nemen situaties door, verwachten inbreng van de renner zelf. Dat laatste is natuurlijk ook belangrijk", schetst Zeeman de werksituatie in een gesprek met NLCoach.

AANDACHT BELANGRIJK

Er ligt vooral voor de trainers een belangrijke rol weggelegd in hun benadering tot de renners. "Dat contact, die aandacht is belangrijk. Natuurlijk gaat dat vaak over sportieve zaken. Maar in deze dagen vraag je, meer dan anders misschien wel, ook naar persoonlijke dingen."

Over waar ze zich mee bezighouden bijvoorbeeld. Want bij sommigen kan de twijfel toeslaan. "Er zijn jongens die de hele dag online het nieuws volgen en daar onrustig van worden. Ze horen ook de verhalen van andere ploegen waar salarissen worden gekort en waar veel onzekerheid is. Bovendien is het als sporter vreselijk moeilijk om geen doel te hebben."

RESERVE IN DE TANK HOUDEN

Zeeman wil uiteraard ook zijn renners gezond houden. "Het is van het grootste belang dat juist nu het immuunsysteem sterk blijft." Veel harde trainingen raadt hij daarom af. "Stel dat we op een gegeven moment weer wedstrijden kunnen gaan rijden, duurt het seizoen waarschijnlijk tot in november. Het is dus belangrijk nog wat reserve in de tank te houden, voor als het alsnog allemaal doorgaat."