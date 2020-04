Dan toch een inkorting van een grote ronde: Vuelta gaat etappes in Nederland niet vervangen

Er was wal één en ander bekend over de start van de Ronde van Spanje. Die zou in het Baskische Irun liggen en niet in Nederland. Inmiddels is er ook meer informatie gekend over het verdere verloop van de grote ronde. Die zal in totaal 18 ritten tellen.

In het oorspronkelijke schema was voorzien dat de eerste drie etappes zich in Nederland zouden afspelen. Die ritten vallen allemaal weg. De organisatie heeft besloten om die niet te vervangen met ritten in Spanje en zoveel mogelijk aan het originele parcours vast te houden.

Zo zullen er dus geen 21, maar 18 ritten op het programma staan in de Vuelta. Een vertrek in het Baskenland kon wel nog geregeld worden. Wanneer de Vuelta precies moet afgewerkt worden, is nog niet bekend. Dat zal op 5 mei duidelijk worden, wanneer ook de rest van de kalender vrijgegeven wordt.

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er minder dan 21 etappes worden opgenomen in de Vuelta, in de veronderstelling dat de gezondheidstoestand het toelaat om te koersen.