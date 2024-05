🎥 Remco Evenepoel geeft inkijk in revalidatie én spreekt zich nog eens uit over de Tour

Remco Evenepoel werkt hard aan zijn comeback na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Belgische kampioen geeft een inkijk in zijn revalidatie.

Bij zijn zware val in de Ronde van het Baskenland brak Remco Evenepoel zijn sleutelbeen en schouderblad. Evenepoel kan ondertussen weer fietsen, in een video op zijn YouTube-kanaal geeft hij een blik achter de schermen.

"Ik voel dat mijn schouder nog altijd stijfjes is", zei Evenepoel na zijn eerste training in de buitenlucht. "Dus 100% comfortabel was het niet. Maar dat is deel van het herstel. Evenepoel reed wel 98,75 km met een gemiddelde van 34,7 kilometer per uur.

"Het gevoel in mijn benen was goed. Maar ik heb nog veel werk tot de Tour en alle andere koersen die op mijn programma staan. Dit is wel een goed begin waarop we kunnen bouwen", zei Evenepoel nog.

Evenepoel bereidt de Dauphiné voor

Daarnaast zien we Evenepoel ook nog zweten op de rollen, supporteren voor zijn schoonzusje op een veldloop en een ijstherapie ondergaan. Maar de Belgische kampioen voert de intensiteit wel stevig op.

Evenepoel trainde twee weken geleden al 228 kilometer, vorige week voerde hij het aantal kilometers al op naar 850. Zondag verliet Evenepoel België om in het buitenland te trainen, over een maand komt hij aan de start van de Dauphiné.