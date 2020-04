Eindelijk zekerheid? Er is een datum gevonden voor de Ronde van Vlaanderen!

De kans is zeer groot dat de Ronde van Vlaanderen zal plaatsvinden op 18 oktober. De UCI is bezig met de kalender en er zijn al enkele data bekendgeraakt. Zo zal Gent-Wevelgem een week vroeger plaatsvinden.

Eerder waren de data van de Tour de France, het EK en het WK al bekend en vandaag of later deze week krijgen we ook meer info over de monumenten. Volgens Sporza is het zo goed als zeker dat de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober zal plaatsvinden.

Ook Gent-Wevelgem zou al vastliggen. Deze wedstrijd staat een week vroeger gepland. Dwars door Vlaanderen zou dan weer op 14 oktober kunnen plaatsvinden. Later volgt uiteraard nog meer informatie.