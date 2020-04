Flanders Classics kan zich perfect vinden in wat nu op tafel ligt: "Ruimte om bepaalde logica te reserveren"

Helemaal zeker zijn ze nog altijd niet, maar ze weten bij Flanders Classics natuurlijk wel welke richting het uitgaat met de kalender. Op 11 oktober Gent-Wevelgem en op 18 oktober de Ronde van Vlaanderen, dat zou het moeten worden. In dat geval zal Tomas Van Den Spiegel zeker niet klagen.

"Het nieuws was dat er geen nieuws was, omdat iedereen verwachtte dat de voorlopige kalender geofficialiseerd ging worden", zegt de CEO van Flanders Classics in een Facebook Live van Sporza. "Dat is uitgesteld tot volgende week dinsdag. Wat wel bevestigd is, is dat er een bepaald framework is waar iedereen zich graag zou aan houden."

NOOD AAN DUIDELIJKHEID

Zijn er nog punten waarbij er sprake is van overeenstemming? "Dat er bij alle families in het wielrennen nood is aan duidelijkheid en dat er een plan nodig is waar we naartoe kunnen werken. We zullen dan wel zien of het lukt om dat volledige plan uit te voeren."

Flanders Classics pint zich nog niet vast op een specifieke dag voor zijn koersen. "In ons hoofd zit oktober, al van het begin, omdat dat ook vergelijkbaar is met het voorjaar qua weeromstandigheden. Het kan nog heel mooi weer zijn, het kan heel slecht weer zijn. Maar ook omdat daar wel ruimte was om een bepaalde logica te reserveren voor een aantal wedstrijden. Waaronder Gent-Wevelgem, de Ronde, maar ook Parijs-Roubaix."

RENNERS ZELFDE VOLGORDE BIEDEN

Van Den Spiegel vindt het wel belangrijk om die logica ook aan te houden. "Om de renners ook die volgorde te kunnen bieden. Welke data dat definitief worden, weten we nog niet. Maar we kunnen heel goed leven met wat er gezegd wordt: 11 en 18 oktober."