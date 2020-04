Nog even geduld oefenen in verband met Ronde etc.: UCI kondigt datum aan waarop het met hertekende kalender komt

De algemene verwachting was dat de UCI vandaag de volledige alternatieve kalender zou publiceren en we dus zekerheid zouden krijgen over de nieuwe datum voor de Ronde van Vlaanderen. Dat wordt in prinicipe 18 oktober, maar de UCI wacht nog een week met het bekendmaken van de kalender.

Er is wel overleg geweest met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partjien: organisatoren, ploegen en renners. Er is besloten om nog af te wachten hoe enkele zaken in verband met de gezondheidssituatie uitdraaien en dus pas met een nieuwe kalender naar buiten te komen op dinsdag 5 mei. MEETING MET PCC Er moet eerst nog een meeting komen met de Professional Cycling Council, die mee verantwoordelijk is voor de WorldTour. "Er werd beslist dat de publicatie van de hertekende kalenders voor de 2020 UCI WorldTour en UCI Women's WorldTour, die oorspronkelijk gepland was voor vandaag, wordt uitgesteld naar begin volgende week", klinkt het in een mededeling. Er zijn immers heel wat elementen waarmee rekening gehouden moet worden. "We moeten bij het vastleggen van de kalender voor het hernemen van de wielercompetities rekening houden met de maatregelen die onlangs zijn genomen door sommige Europese regeringen met betrekking tot het beperken van massa-sportevenementen."