OFFICIEEL: ook deze wielerwedstrijden gaan niet meer door dit seizoen

De UCI is nog volop bezig met de nieuwe kalender, maar vandaag raakte het nieuws bekend dat er nog enkele wedstrijden geschrapt worden. Zo zullen er geen Franse kampioenschappen zijn, maar ook geen Clásica San Sebastián en geen Ronde van het Baskenland.

Er worden steeds meer wielerwedstrijden geschrapt voor dit seizoen. Vandaag raakte namelijk het nieuws bekend dat er dit seizoen geen Franse kampioenschappen zullen zijn, maar ook de Clásica San Sebastián en de Ronde van het Baskenland gaan niet door.

Julián Eraso, de voorzitter van de organisatie, gaf meer uitleg over de Spaanse wedstrijden. "Het is hard om dit te moeten communiceren. Het kon misschien doorgaan in de eerste week van augustus, maar we denken niet dat het de juiste moment is om het te organiseren", staat te lezen bij CyclingNews.